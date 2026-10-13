22:55  12 жовтня
На Житомирщині загинув молодий мотоцикліст
23:55  12 жовтня
Ціни на бензин знову вище: що відбувається на АЗС
00:55  13 жовтня
Акторка Ксенія Мішина показали "приліт" у її ЖК
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2026, 08:16

Керував бандою з тюрми: на Львівщині викрили шахраїв, які привласнювали дрони

13 жовтня 2026, 08:16
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом заволодівала безпілотниками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, діяльністю угруповання керував 37-річний засуджений, який відбуває покарання у виправній колонії за майнові злочини.

Зловмисники знаходили на маркетплейсах оголошення про продаж дронів і пропонували продавцям надіслати товар поштою з оплатою після огляду. Однак платити за безпілотники вони не збиралися – посилки отримували за підробленими документами.

Кіберполіцейські встановили п’ятьох учасників угруповання віком від 26 до 59 років, серед яких організатор, співорганізатор, двоє виконавців та пособник. Кожен із них виконував визначену роль у злочинній схемі.

Днями правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків на території Житомирської та Львівської областей, в тому числі у пенітенціарній установі, де утримується організатор угруповання. Вилучено:

  • 33 мобільні телефони,
  • десятки банківських та SIM-карток,
  • комп’ютерну техніку,
  • документацію,
  • понад 12 тисяч доларів, а також інші речові докази.

За попередніми оцінками, сума завданих збитків може перевищувати 1,4 мільйона гривень.

П'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві. Чотирьох спільників організатора взяли під варту.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині правоохоронці викрили шахрайську схему під час організації ремонтів квартир "під ключ". Клієнтам пропонували комплексний ремонт житла, закупівлю необхідних матеріалів і виконання робіт у погоджені терміни. Схема діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область в'язниця схема шахраї шахрайство дрони
У Херсоні розікрали мільйони на будівництві укриття для дітей
08 жовтня 2026, 18:55
Український бурштин видавали за литовський: за кордон вивезли понад 4,7 тонни
08 жовтня 2026, 10:54
У Харкові військові продавали виключення з військового обліку за 6 тисяч
07 жовтня 2026, 16:35
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
США нібито погрожували Драпатому й Палісі через удари по НПЗ РФ
13 жовтня 2026, 09:27
Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині
13 жовтня 2026, 09:10
Росія атакувала Україну балістикою та 117 дронами: скільки цілей збила ППО
13 жовтня 2026, 08:51
Російські дрони атакували Рівне та Сарненщину: що відомо про наслідки
13 жовтня 2026, 08:29
Мінус два танки, сім бронемашин і 1390 військових: втрати РФ за добу
13 жовтня 2026, 07:58
На Львівщині після падіння дрона загорілися три житлові будинки
13 жовтня 2026, 07:36
На Запоріжжі через атаки РФ поранено п'ятьох людей
13 жовтня 2026, 07:24
Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіла трьох загиблих
13 жовтня 2026, 07:08
Співачка Камалія зізналась, скільки коштують її найдорожчі сукні
13 жовтня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »