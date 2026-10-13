Керував бандою з тюрми: на Львівщині викрили шахраїв, які привласнювали дрони
На Львівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом заволодівала безпілотниками
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, діяльністю угруповання керував 37-річний засуджений, який відбуває покарання у виправній колонії за майнові злочини.
Зловмисники знаходили на маркетплейсах оголошення про продаж дронів і пропонували продавцям надіслати товар поштою з оплатою після огляду. Однак платити за безпілотники вони не збиралися – посилки отримували за підробленими документами.
Кіберполіцейські встановили п’ятьох учасників угруповання віком від 26 до 59 років, серед яких організатор, співорганізатор, двоє виконавців та пособник. Кожен із них виконував визначену роль у злочинній схемі.
Днями правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків на території Житомирської та Львівської областей, в тому числі у пенітенціарній установі, де утримується організатор угруповання. Вилучено:
- 33 мобільні телефони,
- десятки банківських та SIM-карток,
- комп’ютерну техніку,
- документацію,
- понад 12 тисяч доларів, а також інші речові докази.
За попередніми оцінками, сума завданих збитків може перевищувати 1,4 мільйона гривень.
П'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві. Чотирьох спільників організатора взяли під варту.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині правоохоронці викрили шахрайську схему під час організації ремонтів квартир "під ключ". Клієнтам пропонували комплексний ремонт житла, закупівлю необхідних матеріалів і виконання робіт у погоджені терміни. Схема діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року.