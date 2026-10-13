Керував бандою з тюрми: на Львівщині викрили шахраїв, які привласнювали дрони

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На Львівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом заволодівала безпілотниками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, діяльністю угруповання керував 37-річний засуджений, який відбуває покарання у виправній колонії за майнові злочини.

Зловмисники знаходили на маркетплейсах оголошення про продаж дронів і пропонували продавцям надіслати товар поштою з оплатою після огляду. Однак платити за безпілотники вони не збиралися – посилки отримували за підробленими документами.

Кіберполіцейські встановили п’ятьох учасників угруповання віком від 26 до 59 років, серед яких організатор, співорганізатор, двоє виконавців та пособник. Кожен із них виконував визначену роль у злочинній схемі.

Днями правоохоронці затримали чотирьох фігурантів та провели 16 обшуків на території Житомирської та Львівської областей, в тому числі у пенітенціарній установі, де утримується організатор угруповання. Вилучено:

33 мобільні телефони,

десятки банківських та SIM-карток,

комп’ютерну техніку,

документацію,

понад 12 тисяч доларів, а також інші речові докази.

За попередніми оцінками, сума завданих збитків може перевищувати 1,4 мільйона гривень.

П'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві. Чотирьох спільників організатора взяли під варту.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині правоохоронці викрили шахрайську схему під час організації ремонтів квартир "під ключ". Клієнтам пропонували комплексний ремонт житла, закупівлю необхідних матеріалів і виконання робіт у погоджені терміни. Схема діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року.