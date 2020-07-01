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01 липня 2020, 15:57 8

Офіс президента готує законопроект, який зробить злочином оприлюднення таємних розмов топ-чиновників

01 липня 2020, 15:57 8
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Фото: ЕП
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За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, такий закон може заспокоїти міжнародних дипломатів і захистити президента Зеленського від «зливів» і дезінформаційних кампаній.

Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю The Washington Post, пише RegioNews.

Це не нормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо – чи це незаконний вчинок громадянина України через якісь власні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби", – сказав Єрмак, коментуючи оприлюднені у травні так звані "плівки Деркача" – записи розмови п'ятого президента Петра Порошенка та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

За словами Єрмака, такий закон може заспокоїти міжнародних дипломатів, яких непокоїть те, що в Україні важко зберегти конфіденційність розмов топ-чиновників. Крім того, він захистить президента Зеленського та його команду від "зливів" і дезінформаційних кампаній. Водночас він може занепокоїти журналістів, зокрема антикорупційних, адже не дозволить їм розповсюджувати записи, які доводять корупцію політиків, суддів, прокурорів тощо.

Нагадаємо, торік в США розпочали процедуру імпічменту президенту Дональду Трампу. Її спровокувала телефонна розмова Трампа з Зеленським, під час якої американський президент спробував переконати Зеленського розпочати розслідування щодо Гантера Байдена – сина Джо Байдена, який є основним опонентом Трампа на президентських виборах.

Крім того, у кінці березня народний депутат Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат Андрія Єрмака проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади, через що правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень.

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