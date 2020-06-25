Ми повинні зробити децентралізацію незворотньою – Андрій Клочко

Наша мета – наблизити владу до людей. Для цього має бути постійний та конструктивний діалог між центральною владою та органами місцевого самоврядування

Наша мета – наблизити владу до людей. Для цього має бути постійний та конструктивний діалог між центральною владою та органами місцевого самоврядування

Про це заявив народний депутат України, Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, виступаючи під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування на чолі з Головою ВР Олександром Разумковим, присвячене ходу реалізації реформи децентралізації в Україні.

Повідомляє RegioNews. Реформа децентралізації знаходиться на найвідповідальнішому етапі, і від ухвалення Верховною Радою України своєчасних, виважених рішень залежить її успішне завершення. Наша мета – наблизити владу до людей та забезпечити незворотність процесу децентралізації шляхом закріплення нового адміністративно-територіального устрою в Конституції України", – зазначив парламентар. Він підкреслив, що питання завершення реформи децентралізації є предметом постійної уваги Президента України Володимира Зеленського. За його словами, проєкт Закону про внесення змін до Конституції вже пройшов широке публічне обговорення. Найближчим часом роботу над ним буде завершено і він надійде до Парламенту. Проте, сьогодні на розгляді в Комітеті знаходяться інші важливі законопроєкти, що відносяться до реформи децентралізації. Це проєкт Постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Так, він дискусійний, і нам вкрай важливо почути думку органів місцевого самоврядування", – наголосив Клочко. Нардеп також повідомив, що не менш важливі є законопроєкти щодо оптимізації мережі та функціонування ЦНАПів та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи". Він зауважив, що без ухвалення цих документів не буде можливим завершити реформу децентралізації. А саме успішне завершення реформи децентралізації дозволить створити передумови для економії бюджетних ресурсів, виходу з кризи, прискореного економічного розвитку держави, ефективного розвитку територій, посилення спроможності громад та поліпшення добробуту кожного громадянина України", – наголосив парламентар. Він звернувся до представників органів місцевого самоврядування бути партнерами на цьому шляху, вести постійний та конструктивний діалог. Адже, йдеться про інтереси громади, про інтереси держави. Нагадаємо, раніше Андрій Клочко наголошував, що процес децентралізації не повинен зупинятися навіть у такий важкий для країни час Читайте також: Клочко Андрій. Голова Житомирської обласної організації партії "Слуга народу”. Досьє

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