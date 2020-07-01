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01 июля 2020, 18:23 12

Профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление о создании и ликвидации районов

01 июля 2020, 18:23 12
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"За" проголосовал 21 член комитета
"За" проголосовал 21 член комитета
Фото: Андрей Клочко Facebook
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Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства после длительного и публичного обсуждения рекомендовал Верховной Раде принять проект Постановления о создании и ликвидации районов (№ 3650) в редакции Комитета.

Об этом пишет RegioNews.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять в целом с учетом предложений, которые были обсуждены и поддержаны на Комитете 30 июня и 1 июля с последующей технико-юридической доработкой", – сказал Председатель Комитета Андрей Клочко.

Во время рассмотрения этого документа, глава Комитета отметил, что субрегиональный уровень реформы децентрализации касается, прежде всего, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

Много людей переживают, что из-за образования нового района за какой-то справкой придется ехать неизвестно куда. Но это не так. Услуги идут к людям – к общинам. Это – базовый уровень. Новые районы образуются, прежде всего, для более комфортного и компактного расположения местных органов исполнительной власти, прокуратуры, судов и тому подобное", – отметил парламентарий.

Он также акцентировал на том, что только совместная и слаженная работа всех партий и групп позволит менять государство.

Реформа децентрализации, независимо от политической окраски каждого, предполагает заботу о людях. Это – наша общая ценность", – отметил Андрей Клочко.

Накануне документ был рассмотрен и утвержден на заседании подкомитета по вопросам административно-территориального устройства.

Проект Постановления (№ 3650) авторства Кабинета Министров Украины по созданию и ликвидации был внесен в парламент 15 июня 2020 года.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства...

Опубликовано Андрей Клочко Среда, 1 июля 2020 г.

Напомним, ранее Андрей Клочко настаивал, что процесс децентрализации не должен останавливаться даже в такое тяжелое для страны время

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