Клочко: Робота Комітету не повинна зупинятися, ми маємо завершити реформу децентралізації
Як передає RegioNews, про це він заявив під час відеоконференції з обговорення актуальних питань формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, який був проведений 24 березня спільно з Міністерством розвитку громад та територій за участі народних депутатів, представників обласних державних адміністрацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців та експертів.
"У цей непростий для усієї країни час Комітет знаходиться у стані готовності для прийняття невідкладних рішень. Народні депутати нашого Комітету перебувають в режимі онлайн та у разі необхідності при дотриманні необхідних заходів безпеки готові невідкладно зібратися. Ми маємо продовжувати підготовку та ухвалювати рішення, які необхідні для продовження реформи децентралізації", – заявив голова Комітету.
Окрім того Андрій Клочко підтримав напрацювання Міністерства розвитку громад та територій, які були сьогодні презентовані під час відеоконференції.
"Ми готові бути вашими партнерами у цьому процесі та приймати участь у відповідних дискусіях", – заявив парламентар та зазначив, що ці напрацювання є дуже важливими, але потребують подальшого обговорення.
"На адресу нашого Комітету надходить багато звернень від місцевих рад, представників ОТГ, що стосуються питання адміністративно-територіального устрою, в тому числі і формування адміністративно-територіальних одиниць районного рівня. І їхня кількість показує нам, наскільки ці питання є дискусійними, подекуди – дуже гострими. Тому при розробці відповідних методичних рекомендацій ми маємо проявити максимум виваженості та компетентності", – відзначив Андрій Клочко.
Парламентар також звернувся до представників органів місцевого самоврядування при розгляді таких питань бути політично неупередженими, відкинути партійні інтереси, а діяти виключно в інтересах місцевих громад для якнайкращого майбутнього своїх мешканців.
У свою чергу, заступник очільника Мінрегіону В’ячеслав Негода зазначив, що всі основні сьогоднішні меседжі та інформація, яка є в наявності у Міністерства, буде систематизована та викладена у вільний доступ для певного обговорення. "Узгодимо з Комітетом, з його головою – Андрієм Клочком, коли ми зможемо розпочати зустрічі в такому режимі, але більш вузькому колі з відповідними областями", – зазначив Негода.
Він підкреслив, до цієї роботи у подальшому будуть залучені також народні депутати, тому що питання районного поділу – це виключно компетенція парламенту.
Підсумовуючи, учасники зійшлися на тому, що часу залишилося дуже мало. Відповідний законопроєкт має з'явитися у парламенті не пізніше квітня.
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