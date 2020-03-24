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24 березня 2020, 19:10 5

Клочко: Робота Комітету не повинна зупинятися, ми маємо завершити реформу децентралізації

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24 березня 2020, 19:10 5
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Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко переконаний, що процес децентралізації не повинен зупинятися навіть у такий важкий для країни час
Фото: facebook
Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко переконаний, що процес децентралізації не повинен зупинятися навіть у такий важкий для країни час

Як передає RegioNews, про це він заявив під час відеоконференції з обговорення актуальних питань формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, який був проведений 24 березня спільно з Міністерством розвитку громад та територій за участі народних депутатів, представників обласних державних адміністрацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців та експертів.

"У цей непростий для усієї країни час Комітет знаходиться у стані готовності для прийняття невідкладних рішень. Народні депутати нашого Комітету перебувають в режимі онлайн та у разі необхідності при дотриманні необхідних заходів безпеки готові невідкладно зібратися. Ми маємо продовжувати підготовку та ухвалювати рішення, які необхідні для продовження реформи децентралізації", – заявив голова Комітету.

Окрім того Андрій Клочко підтримав напрацювання Міністерства розвитку громад та територій, які були сьогодні презентовані під час відеоконференції.

"Ми готові бути вашими партнерами у цьому процесі та приймати участь у відповідних дискусіях", – заявив парламентар та зазначив, що ці напрацювання є дуже важливими, але потребують подальшого обговорення.

"На адресу нашого Комітету надходить багато звернень від місцевих рад, представників ОТГ, що стосуються питання адміністративно-територіального устрою, в тому числі і формування адміністративно-територіальних одиниць районного рівня. І їхня кількість показує нам, наскільки ці питання є дискусійними, подекуди – дуже гострими. Тому при розробці відповідних методичних рекомендацій ми маємо проявити максимум виваженості та компетентності", – відзначив Андрій Клочко.

Парламентар також звернувся до представників органів місцевого самоврядування при розгляді таких питань бути політично неупередженими, відкинути партійні інтереси, а діяти виключно в інтересах місцевих громад для якнайкращого майбутнього своїх мешканців.

У свою чергу, заступник очільника Мінрегіону В’ячеслав Негода зазначив, що всі основні сьогоднішні меседжі та інформація, яка є в наявності у Міністерства, буде систематизована та викладена у вільний доступ для певного обговорення. "Узгодимо з Комітетом, з його головою – Андрієм Клочком, коли ми зможемо розпочати зустрічі в такому режимі, але більш вузькому колі з відповідними областями", – зазначив Негода.

Він підкреслив, до цієї роботи у подальшому будуть залучені також народні депутати, тому що питання районного поділу – це виключно компетенція парламенту.

Підсумовуючи, учасники зійшлися на тому, що часу залишилося дуже мало. Відповідний законопроєкт має з'явитися у парламенті не пізніше квітня.


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