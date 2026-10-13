Акторка Ксенія Мішина показали "приліт" у її ЖК
Акторка Ксенія Мішина розповіла про "приліт" в її житловий комплекс. У соцмережі вона показала фото з місця атаки
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Артистка зізналась, що "підскочила до стелі". На фотографії, яку вона опублікувала, можна побачити масштабну пожежу. Чи є серйозні руйнування будинку, артистка не уточнила. На кадрах видно багато автівок згоріли.
Нагадаємо, раніше акторка Ксенія Мішина пошкодила свій новий автомобіль. У соцмережі вона показала, як тепер виглядає її машина.
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