Акторка Ксенія Мішина показали "приліт" у її ЖК

Фото з відкритих джерел

Акторка Ксенія Мішина розповіла про "приліт" в її житловий комплекс. У соцмережі вона показала фото з місця атаки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка зізналась, що "підскочила до стелі". На фотографії, яку вона опублікувала, можна побачити масштабну пожежу. Чи є серйозні руйнування будинку, артистка не уточнила. На кадрах видно багато автівок згоріли.

Нагадаємо, раніше акторка Ксенія Мішина пошкодила свій новий автомобіль. У соцмережі вона показала, як тепер виглядає її машина.