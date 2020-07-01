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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 17:50 6

Комітет Ради відмовився розглядати постанову про відставку Авакова

01 липня 2020, 17:50 6
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Проект постанови підписали 55 народних депутатів
Проект постанови підписали 55 народних депутатів
Фото: скріншот відео
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Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності відмовився розглянути по суті проект постанови фракції "Голос" про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос", передає RegioNews.

У фракції "Голос" наголошують, що проект постанови так і не був внесений в порядок денний комітету.

Більшість членів комітету віддала перевагу розгляду питання тимчасової спеціальної комісії, присвяченої футболу, а не питанню перебування Авакова на посаді", - йдеться в повідомленні.

У "Голосі" висловили обурення таким рішенням комітету і закликали парламент не ховатися від прийняття складного питання.

За словами народного депутата Андрія Осадчука, спочатку постанова про відставку Авакова "зависла" між будівлями парламенту, а тепер її відмовляються розглядати в комітеті по суті.

Нагадаємо, 5 червня "Голос" зареєстрував в Раді постанову про звільнення Авакова.

Арсен Аваков відставка Верховна Рада Голос Постанова
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