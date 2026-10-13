Мінус два танки, сім бронемашин і 1390 військових: втрати РФ за добу
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1390 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, два танки, сім бронемашин, 1889 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 367 одиниць автомобільної та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у вересні прикордонний підрозділ "Фенікс" продемонстрував рекордні результати зі знищення безпілотників та живої сили ворога. Крім звичних розвідувальних БпЛА, таких як "Скат", ZALA чи "Князь Віщий Олег", бійці вперше збили новітній російський дрон "Альбатрос М5".
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