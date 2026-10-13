США нібито погрожували Драпатому й Палісі через удари по НПЗ РФ

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса нібито отримали попередження від американської сторони через українські атаки на російські нафтопереробні завод

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на двох неназваних українських посадовців, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників видання, американські чиновники дали зрозуміти Києву, що Україна нестиме відповідальність за удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо вони триватимуть у період оголошеного енергетичного перемир’я.

Один із джерел стверджує, що попереджувальні дзвінки отримали Павло Паліса, який в Офісі Президента відповідає за військові питання, та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Водночас інформація про контакт із Драпатим, як зазначає видання, надійшла від анонімного співрозмовника.

За словами одного з українських посадовців, американська сторона також могла попередити про можливе припинення обміну розвідувальними даними та програми PURL.

PURL – це ініціатива, у межах якої країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України. За перший рік її роботи Київ отримав зброю на 6,7 млрд доларів. Попри припинення прямої військової допомоги Україні з боку США після повернення Дональда Трампа до Білого дому, обмін розвідувальною інформацією між країнами продовжувався.

Згодом Паліса відреагував на цю інформацію від ЗМІ.

"Протягом останніх кількох днів я не надавав жодних коментарів ані українським, ані іноземним медіа", – написав він.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано повідомив у соцмережах про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, однак Росія також має підтвердити готовність дотримуватися домовленостей.