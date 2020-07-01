У КВУ назвали імена головних депутатів-прогульників

У червні на жодному засіданні Ради не був зареєстрований Святослав Вакарчук

У червні на жодному засіданні Ради не був зареєстрований Святослав Вакарчук

За минулий місяць засідання Верховної Ради не відвідували 15 народних депутатів.

Про це повідомив Комітет виборців, передає RegioNews.

За даними КВУ всього за червень Рада провела 9 пленарних засідань, які відвідали 298 нардепа, а 15 депутатів майже не з'являлися.

Наголошується, що жодного засідання не відвідали Святослав Вакарчук та Степан Івахів. Нестор Шуфрич зареєстрований один раз, двічі в Раду прийшли Вадим Столар, Юлія Льовочкіна та Сергій Льовочкін. Чому нардепи пропускали засідання ВР — невідомо.

Найбільшою відвідуваністю відзначилися фракції "Європейської солідарності" і "Слуги Народу": від обох були присутні 69% депутатів. У "Голоса" відсоток відвідуваності нижче — 64%.

У "Батьківщини" на рівні 62%, а у "Опозиційної платформи - За життя" — 60%.

КВУ назвавши головних депутатів-прогульників червня Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.

Нагадаємо, в квітні головними прогульниками засідань парламенту стали Вадим Новинський, Вадим Рабинович і Петро Порошенко.