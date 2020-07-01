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01 липня 2020, 13:51 2

У КВУ назвали імена головних депутатів-прогульників

01 липня 2020, 13:51 2
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У червні на жодному засіданні Ради не був зареєстрований Святослав Вакарчук
У червні на жодному засіданні Ради не був зареєстрований Святослав Вакарчук
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За минулий місяць засідання Верховної Ради не відвідували 15 народних депутатів.

Про це повідомив Комітет виборців, передає RegioNews.

За даними КВУ всього за червень Рада провела 9 пленарних засідань, які відвідали 298 нардепа, а 15 депутатів майже не з'являлися.

Наголошується, що жодного засідання не відвідали Святослав Вакарчук та Степан Івахів. Нестор Шуфрич зареєстрований один раз, двічі в Раду прийшли Вадим Столар, Юлія Льовочкіна та Сергій Льовочкін. Чому нардепи пропускали засідання ВР — невідомо.

Найбільшою відвідуваністю відзначилися фракції "Європейської солідарності" і "Слуги Народу": від обох були присутні 69% депутатів. У "Голоса" відсоток відвідуваності нижче — 64%.

У "Батьківщини" на рівні 62%, а у "Опозиційної платформи - За життя" — 60%.

КВУ назвавши головних депутатів-прогульників червня Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.

Нагадаємо, в квітні головними прогульниками засідань парламенту стали Вадим Новинський, Вадим Рабинович і Петро Порошенко.

Верховна Рада парламент засідання нардепи Святослав Вакарчук
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