У КВУ назвали імена головних депутатів-прогульників
За минулий місяць засідання Верховної Ради не відвідували 15 народних депутатів.
Про це повідомив Комітет виборців, передає RegioNews.
За даними КВУ всього за червень Рада провела 9 пленарних засідань, які відвідали 298 нардепа, а 15 депутатів майже не з'являлися.
Наголошується, що жодного засідання не відвідали Святослав Вакарчук та Степан Івахів. Нестор Шуфрич зареєстрований один раз, двічі в Раду прийшли Вадим Столар, Юлія Льовочкіна та Сергій Льовочкін. Чому нардепи пропускали засідання ВР — невідомо.
Найбільшою відвідуваністю відзначилися фракції "Європейської солідарності" і "Слуги Народу": від обох були присутні 69% депутатів. У "Голоса" відсоток відвідуваності нижче — 64%.
У "Батьківщини" на рівні 62%, а у "Опозиційної платформи - За життя" — 60%.
КВУ назвавши головних депутатів-прогульників червня Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами...Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.
Нагадаємо, в квітні головними прогульниками засідань парламенту стали Вадим Новинський, Вадим Рабинович і Петро Порошенко.