Шмигаль: готовий піти у відставку в будь-який момент

Кабмін завершив реформу децентралізації і переходить до виборів місцевих рад

Кабмін завершив реформу децентралізації і переходить до виборів місцевих рад

Фото: ВВС

Глава уряду запевнив, що готовий піти у відставку в будь-який момент, як тільки народ України, Верховна Рада або президент висловлять таке бажання.

Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає RegioNews.

Жодних обіцянок щодо термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який повинен утримуватися. Тому не може бути гарантії на посади, це не приватний бізнес", - зазначив він.

При цьому глава уряду назвав позитивні сторони його Кабміну: вони практично завершили реформу децентралізації і переходять до фінішної прямої - виборів місцевих рад.

Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загрози, що вибори будемо переносити або вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо і об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватися епідемія коронавіруса. Але інших застережень немає", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Денис Шмигаль запевнив, що у справі з призначенням Сергія Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне ні з яких питань". За словами прем'єра, кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти висунули ректори вузів.