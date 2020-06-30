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30 червня 2020, 13:16 7

Шмигаль: готовий піти у відставку в будь-який момент

30 червня 2020, 13:16 7
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Кабмін завершив реформу децентралізації і переходить до виборів місцевих рад
Кабмін завершив реформу децентралізації і переходить до виборів місцевих рад
Фото: ВВС
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Глава уряду запевнив, що готовий піти у відставку в будь-який момент, як тільки народ України, Верховна Рада або президент висловлять таке бажання.

Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає RegioNews.

Жодних обіцянок щодо термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який повинен утримуватися. Тому не може бути гарантії на посади, це не приватний бізнес", - зазначив він.

При цьому глава уряду назвав позитивні сторони його Кабміну: вони практично завершили реформу децентралізації і переходять до фінішної прямої - виборів місцевих рад.

Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загрози, що вибори будемо переносити або вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо і об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватися епідемія коронавіруса. Але інших застережень немає", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Денис Шмигаль запевнив, що у справі з призначенням Сергія Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне ні з яких питань". За словами прем'єра, кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти висунули ректори вузів.

Деніс Шмигаль політика прем'єр карантин відставка Кабмін
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