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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 17:50 2

Комитет Рады отказался рассматривать постановление об отставке Авакова

01 июля 2020, 17:50 2
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Проект постановления подписали 55 народных депутатов
Проект постановления подписали 55 народных депутатов
Фото: скриншот видео
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Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности отказался рассмотреть по существу проект постановления фракции "Голос" об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает пресс служба партии "Голос", передает RegioNews.

Во фракции "Голос" подчеркивают, что проект постановления так и не был внесен в повестку дня комитета.

Большинство членов комитета предпочли рассмотрение вопроса временной специальной комиссии, посвященной футболу, а не вопросу пребывания Авакова в должности", - говорится в сообщении.

В "Голосе" выразили возмущение таким решением комитета и призвали парламент не прятаться от принятия сложного вопроса.

По словам народного депутата Андрея Осадчука, сначала постановление об отставке Авакова "зависло" между зданиями парламента, а теперь его отказываются рассматривать в комитете по существу.

Напомним, 5 июня "Голос" зарегистрировал в Раде постановление об увольнении Авакова.

Арсен Аваков отставка Верховная Рада Голос Постановление
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