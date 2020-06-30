Степанов: Для українців будуть обмеження щодо поїздок до ЄС

Деяких категорій громадян ці обмеження не торкнуться

Деяких категорій громадян ці обмеження не торкнуться

Фото: Facebook Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що для українців будуть діяти певні обмеження, що стосуються поїздок у країни Євросоюзу. Це пов'язано зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews.

Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу... за показниками, які встановлюються на території Європейського Союзу — вони встановлюють кількість активних хворих на рівні 16 і менше. Це ті країни, які знаходяться в "зеленій зоні" і можуть спокійно подорожувати в країни Європейського Союзу", - зазначив Степанов.

За словами міністра, в Україні цей показник становить 57 на 100 000 населення активних хворих, а два тижні тому він був на рівні 37 на 100 000 населення.

На сьогоднішній день будуть певні обмеження щодо поїздок українців у країни Європейського Союзу", - сказав він.

Однак, за його словами, вони не будуть стосуватися певних категорій громадян:

тих, у кого сезонна робота;

тих, хто виїжджає в країни ЄС на навчання;

тих, хто шукає в ЄС притулок.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 706 інфікованих COVID-19, померло 12 хворих, 88 осіб одужали.