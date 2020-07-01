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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 10:56 5

В Украине ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

01 июля 2020, 10:56 5
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С 1 июля вступает в силу соответствующий закон
С 1 июля вступает в силу соответствующий закон
Фото: flickr
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С 1 июля за вождение в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрена уголовная ответственность, также выросли штрафы за это преступление.

Соответствующий закон № 7279-д опубликован на официальном сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Он был одобрен Верховной Радой еще в 2018 году, и должен был вступить в силу в январе 2020 года, однако эту дату перенесли на 1 июля.

Теперь под уголовную ответственность подпадает управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарств.

Кроме того, уголовным преступлением теперь считают отказ водителя от прохождения осмотра на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

С 1 июля выросли и штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, теперь нарушителям придется заплатить за первое нарушение от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет.

Повторное нарушение будет стоить 51 тысячу гривен штрафа, и водитель будет терять право на управление от двух до трех лет. Штрафы будут считаться не административными, а уголовными нарушениями, это означает, что нарушителю грозит получение судимости.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Украина закон водители Уголовная ответственность алкоголь
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