Омелян проти НАБУ: детективи перекрутили слова і пропонували підписати протокол з помилкою

Ексміністр шокований ставленням детективів до слідства

Ексміністр шокований ставленням детективів до слідства

Фото: з відкритих джерел

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян звинувачує Національне антикорупційне бюро України в тому, що вони перекрутили його слова в допиті щодо зниження портових зборів і пропонували підписати такий протокол.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю Омеляна виданню "Цензор.нет".

Допит був взагалі чудовий. Я перший раз таке бачив у своєму житті, адвокат теж був шокований. Нам задають питання, ми даємо свої відповіді. Потім нам читають текст наших відповідей – детектив ж набирає – а там абсолютно інше. Просто абсолютно інше. І він так дивиться на нас: та ні, ви ж так казали. – Ми так говорили?!", - обурюється ексчиновник.

За словами Омеляна, в НАБУ хотіли, щоб він зізнався в тому, що у нього нібито "виникла злочинна ініціатива знизити портові тарифи і збори", він закрився в кабінеті, підписав наказ і знизив їх на 20%, чим свідомо завдав шкоди держбюджету.

Так було в "моїх" відповідях, так вони хотіли подати... Крапка. Розписався. Справу розслідувано, перший міністр у в'язниці", - зазначає Омелян.

За словами колишнього міністра, в протоколі допиту були зовсім не його слова, і "добре, що взяв адвоката, хоч свідок є, а не слово проти слова".

Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр в грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.

12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.