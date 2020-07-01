В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19
Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За минулу добу захворіли 664 людини. З них 32 дитини і 44 медпрацівника. Були госпіталізовані 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. Одужали 433 пацієнти", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків зафіксовано у Львівській області - 143, Закарпатській області - 72 та Рівненській області - 72, а в м. Києві - у 101 людини.
Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили у Запорізькій, Сумській та Луганській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область - 1876 випадків;
- Волинська область - 2427 випадків;
- Дніпропетровська область - 1090 випадків;
- Донецька область - 484 випадки;
- Житомирська область - 1408 випадків;
- Закарпатська область - 2961 випадок;
- Запорізька область - 572 випадки;
- Івано-Франківська область - 2438 випадків;
- Кіровоградська область - 647 випадків;
- Київ - 5138 випадків;
- Київська область - 2610 випадків;
- Львівська область - 5578 випадків;
- Луганська область - 80 випадків;
- Миколаївська область - 447 випадків;
- Одеська область - 1712 випадків;
- Полтавська область - 319 випадків;
- Рівненська область - 3784 випадки;
- Сумська область - 297 випадків;
- Тернопільська область - 1930 випадків;
- Харківська область - 2169 випадків;
- Херсонська область - 193 випадки;
- Хмельницька область - 805 випадків;
- Чернівецька область - 4850 випадків;
- Черкаська область - 645 випадків;
- Чернігівська область - 538 випадків.
Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР - 666 147, методом ІФА - 214 887.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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