В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19

За минулу добу померло 14 осіб, внаслідок хвороби всього померли 1173 людини

За минулу добу померло 14 осіб, внаслідок хвороби всього померли 1173 людини

pixabay.com

Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіли 664 людини. З них 32 дитини і 44 медпрацівника. Були госпіталізовані 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. Одужали 433 пацієнти", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків зафіксовано у Львівській області - 143, Закарпатській області - 72 та Рівненській області - 72, а в м. Києві - у 101 людини.

Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили у Запорізькій, Сумській та Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область - 1876 випадків;

Волинська область - 2427 випадків;

Дніпропетровська область - 1090 випадків;

Донецька область - 484 випадки;

Житомирська область - 1408 випадків;

Закарпатська область - 2961 випадок;

Запорізька область - 572 випадки;

Івано-Франківська область - 2438 випадків;

Кіровоградська область - 647 випадків;

Київ - 5138 випадків;

Київська область - 2610 випадків;

Львівська область - 5578 випадків;

Луганська область - 80 випадків;

Миколаївська область - 447 випадків;

Одеська область - 1712 випадків;

Полтавська область - 319 випадків;

Рівненська область - 3784 випадки;

Сумська область - 297 випадків;

Тернопільська область - 1930 випадків;

Харківська область - 2169 випадків;

Херсонська область - 193 випадки;

Хмельницька область - 805 випадків;

Чернівецька область - 4850 випадків;

Черкаська область - 645 випадків;

Чернігівська область - 538 випадків.

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР - 666 147, методом ІФА - 214 887.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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