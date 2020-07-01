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В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19
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01 липня 2020, 09:58 19

В Україні скоротилася кількість нових випадків COVID-19

01 липня 2020, 09:58 19
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За минулу добу померло 14 осіб, внаслідок хвороби всього померли 1173 людини
За минулу добу померло 14 осіб, внаслідок хвороби всього померли 1173 людини
pixabay.com
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Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу захворіли 664 людини. З них 32 дитини і 44 медпрацівника. Були госпіталізовані 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. Одужали 433 пацієнти", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків зафіксовано у Львівській області - 143, Закарпатській області - 72 та Рівненській області - 72, а в м. Києві - у 101 людини.

Жодного нового випадку за минулу добу не підтвердили у Запорізькій, Сумській та Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область - 1876 випадків;
  • Волинська область - 2427 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1090 випадків;
  • Донецька область - 484 випадки;
  • Житомирська область - 1408 випадків;
  • Закарпатська область - 2961 випадок;
  • Запорізька область - 572 випадки;
  • Івано-Франківська область - 2438 випадків;
  • Кіровоградська область - 647 випадків;
  • Київ - 5138 випадків;
  • Київська область - 2610 випадків;
  • Львівська область - 5578 випадків;
  • Луганська область - 80 випадків;
  • Миколаївська область - 447 випадків;
  • Одеська область - 1712 випадків;
  • Полтавська область - 319 випадків;
  • Рівненська область - 3784 випадки;
  • Сумська область - 297 випадків;
  • Тернопільська область - 1930 випадків;
  • Харківська область - 2169 випадків;
  • Херсонська область - 193 випадки;
  • Хмельницька область - 805 випадків;
  • Чернівецька область - 4850 випадків;
  • Черкаська область - 645 випадків;
  • Чернігівська область - 538 випадків.

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР - 666 147, методом ІФА - 214 887.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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