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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 11:23 8

У Раді склав присягу ще один народний депутат

30 червня 2020, 11:23 8
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Сергій Євтушок зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової
Сергій Євтушок зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової
Фото: Facebook
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30 червня Сергій Євтушок приніс присягу народного депутата України з трибуни Верховної Ради.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Він зайшов до парламенту замість народної депутатки фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової, яка написала заяву про складання депутатських повноважень.

Євтушок був нардепом у парламенті попереднього скликання, був обраний по 156 мажоритарному кругу. У 2010−2014 роках обіймав посаду мера міста Сарни Рівненської області.

Під час парламентських виборів 2019 року був включений у виборчий список партії "Батьківщина" під №25.

Нагадаємо, 18 червня Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову Перед тим вона заявила, що добровільно складає мандат з особистих причин.

Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової.

Верховна Рада депутат Рівне Сергій євтушок
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