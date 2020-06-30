У Раді склав присягу ще один народний депутат

Сергій Євтушок зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової

Сергій Євтушок зайшов у Раду замість Ольги Бєлькової

Фото: Facebook

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Він зайшов до парламенту замість народної депутатки фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової, яка написала заяву про складання депутатських повноважень.

Євтушок був нардепом у парламенті попереднього скликання, був обраний по 156 мажоритарному кругу. У 2010−2014 роках обіймав посаду мера міста Сарни Рівненської області.

Під час парламентських виборів 2019 року був включений у виборчий список партії "Батьківщина" під №25.

Нагадаємо, 18 червня Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову Перед тим вона заявила, що добровільно складає мандат з особистих причин.

Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової.