У Раді склав присягу ще один народний депутат
30 червня Сергій Євтушок приніс присягу народного депутата України з трибуни Верховної Ради.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
Він зайшов до парламенту замість народної депутатки фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової, яка написала заяву про складання депутатських повноважень.
Євтушок був нардепом у парламенті попереднього скликання, був обраний по 156 мажоритарному кругу. У 2010−2014 роках обіймав посаду мера міста Сарни Рівненської області.
Під час парламентських виборів 2019 року був включений у виборчий список партії "Батьківщина" під №25.
Нагадаємо, 18 червня Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову Перед тим вона заявила, що добровільно складає мандат з особистих причин.
Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової.