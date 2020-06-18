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18 червня 2020, 12:59 4

Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову

18 червня 2020, 12:59 4
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"За" проголосували 343 народних депутатів
"За" проголосували 343 народних депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової.

Відповідний проєкт постанови №3674 підтримало 343 депутата при необхідних 226, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 червня, народні депутати позбавили мандата представника фракції "Батьківщина" Ольгу Бєлькову.

Перед голосуванням вона виступила в парламенті. І сказала, що для неї було честю бути нардепом 7, 8 і 9 скликань.

Це було надзвичайні вісім років мого професійного життя. Але навіть найкращі професіонали повинні проводити деяку перезавантаження і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", - повідомила вона.

За її словами, вона хоче перевірити, як парламентський досвід і всі законодавчі ініціативи прижилися в громадському сектору і попросила вважати її "політиком запасу".

Вона зареєструвала заяву, в якому попросила позбавити її мандата ще 16 червня.

Замінити її повинен Сергій Євтушок. Зараз фракція "Батьківщина" складається з 24 нардепів.

Відомо, що Бєлькова потрапила в Раду за списком "Батьківщини" під номером 17.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославу Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

ВР депутат Батьківщина фракція повноваження
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