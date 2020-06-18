Рада позбавила повноважень депутата "Батьківщини" Ольгу Бєлькову
Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової.
Відповідний проєкт постанови №3674 підтримало 343 депутата при необхідних 226, передає RegioNews.
Сьогодні, 18 червня, народні депутати позбавили мандата представника фракції "Батьківщина" Ольгу Бєлькову.
Перед голосуванням вона виступила в парламенті. І сказала, що для неї було честю бути нардепом 7, 8 і 9 скликань.
Це було надзвичайні вісім років мого професійного життя. Але навіть найкращі професіонали повинні проводити деяку перезавантаження і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", - повідомила вона.
За її словами, вона хоче перевірити, як парламентський досвід і всі законодавчі ініціативи прижилися в громадському сектору і попросила вважати її "політиком запасу".
Вона зареєструвала заяву, в якому попросила позбавити її мандата ще 16 червня.
Замінити її повинен Сергій Євтушок. Зараз фракція "Батьківщина" складається з 24 нардепів.
Відомо, що Бєлькова потрапила в Раду за списком "Батьківщини" під номером 17.
Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославу Вакарчуку припинити депутатські повноваження.