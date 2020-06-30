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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 11:23 1

В Раде принес присягу еще один народный депутат

30 июня 2020, 11:23 1
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Сергей Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой
Сергей Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой
Фото: Facebook
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30 июня Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины с трибуны Верховной Рады.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Он зашел в парламент вместо народного депутата фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой, которая написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Евтушок был нардепом в парламенте предыдущего созыва, был избран по 156 мажоритарному кругу. В 2010-2014 годах занимал должность мэра города Сарны Ровенской области.

Во время парламентских выборов 2019 года был включен в избирательный список партии "Батькивщина" под №25.

Напомним, 18 июня Рада лишила полномочий депутата "Батькивщины" Ольгу Белькову Перед тем она заявила, что добровольно слагает мандат по личным причинам.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка от "Батькивщины" вместо Ольги Бельковой.

Верховная Рада депутат Ровно Сергей Евтушок
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В Раде принес присягу еще один народный депутат
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