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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 16:41 5

Більшість українців не схвалює дії Зеленського - опитування

29 червня 2020, 16:41 5
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Опитування було проведене з 20 по 23 червня
Опитування було проведене з 20 по 23 червня
Фото: Офіс президента
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У червні 38% опитаних українців схвалювали дії та заяви президента Володимира Зеленського, тоді як 45% - не схвалювали.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає RegioNews.

Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%)", - йдеться в повідомленні.

У КМІС додали, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 пунктів.

При цьому дії Верховної Ради схвалюють 21% українців (22% в травні); 62% – не схвалюють (65% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41 відсоткових пунктів", - повідомляють соціологи.

Нагадаємо, раніше рейтинг президента Зеленського впав нижче 40%.

За рік з моменту обрання президента України Володимира Зеленського істотно знизився баланс довіри: з позитивних +34,1% він опустився до негативних -8,9%.

Володимир Зеленський рейтинг опитування Верховна Рада президент
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