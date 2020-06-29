Більшість українців не схвалює дії Зеленського - опитування

Опитування було проведене з 20 по 23 червня

Опитування було проведене з 20 по 23 червня

Фото: Офіс президента

У червні 38% опитаних українців схвалювали дії та заяви президента Володимира Зеленського, тоді як 45% - не схвалювали.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає RegioNews.

Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%)", - йдеться в повідомленні.

У КМІС додали, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7 пунктів.

При цьому дії Верховної Ради схвалюють 21% українців (22% в травні); 62% – не схвалюють (65% в травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41 відсоткових пунктів", - повідомляють соціологи.

Нагадаємо, раніше рейтинг президента Зеленського впав нижче 40%.

За рік з моменту обрання президента України Володимира Зеленського істотно знизився баланс довіри: з позитивних +34,1% він опустився до негативних -8,9%.