Рейтинг президента Зеленського впав нижче 40%

Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити президентом

Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити президентом

Фото: з відкритих джерел

Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування щодо переспектив того чи іншого політика стати главою держави. У разі президентських виборів на початку червня цього року, за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% українців серед тих, хто визначився.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає RegioNews.

Так, п'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові підтримати 16,2% виборців, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 13,2%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка – 6,8%,

У той же час, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8,7%.

Нардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука підтримали б 3% опитаних, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,4%.

Ще 3,6% респондентів, які визначилися з вибором, віддали б свій голос за іншого кандидата.

Крім того, якби дострокові вибори в Раду відбулися на початку червня цього року, то до парламенту пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Так, за партії проголовував б такий відсоток населення:

17,1% проголосували б за партію "Слуга народу",

10,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

9,9% - за партію "Європейська Солідарність",

4,9% - за партію "Батьківщина",

2,9% - за партію "Сила і Честь",

2,9% - за "Партію Шарія",

2,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,3% - за партію "Голос",

1,8% - за партію "Громадянська позиція",

1,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",

1,4% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

0,9% - за партію "Самопоміч",

0,5% - за партію "Національний корпус",

за інші партії - всього 0,5%,

3,3% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

19,4% - не визначилися, за кого голосувати,

1,6% - відмовилися відповідати на питання,

14,7% - сказали, що не будуть голосувати на виборах

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найбільш близькі до можливих результатами виборів), то КМІС отримав наступні результати:

28% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,7% - за партію "Опозиційна платформа - За єизнь",

16,2% - за партію "Європейська Солідарність",

8% - за партію "Батьківщина",

4,7% - за партію "Сила і Честь",

4,7% - за Партію Шарія",

4,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

3,8% - за партію "Голос",

2,9% - за партію "Громадянська позиція",

2,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",

2,3% - за партію "Свобода",

1,6% - за партію "Опозиційний блок",

1,4% - за партію "Самопоміч",

0,7% - за партію "Національний корпус",

за інші партії - в цілому 0,8%

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями КМІС призводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, раніше соціологи оприлюднили новий рейтинг: на дострокових виборах у Раду проходять чотири партії.