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11 червня 2020, 12:22 6

Рейтинг президента Зеленського впав нижче 40%

11 червня 2020, 12:22 6
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Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити президентом
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити президентом
Фото: з відкритих джерел
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Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування щодо переспектив того чи іншого політика стати главою держави. У разі президентських виборів на початку червня цього року, за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% українців серед тих, хто визначився.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає RegioNews.

Так, п'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові підтримати 16,2% виборців, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 13,2%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка – 6,8%,

У той же час, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8,7%.

Нардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука підтримали б 3% опитаних, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,4%.

Ще 3,6% респондентів, які визначилися з вибором, віддали б свій голос за іншого кандидата.

Крім того, якби дострокові вибори в Раду відбулися на початку червня цього року, то до парламенту пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Так, за партії проголовував б такий відсоток населення:

  • 17,1% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 10,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 9,9% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,9% - за партію "Батьківщина",
  • 2,9% - за партію "Сила і Честь",
  • 2,9% - за "Партію Шарія",
  • 2,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,3% - за партію "Голос",
  • 1,8% - за партію "Громадянська позиція",
  • 1,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
  • 1,4% - за партію "Свобода",
  • 1% - за партію "Опозиційний блок",
  • 0,9% - за партію "Самопоміч",
  • 0,5% - за партію "Національний корпус",
  • за інші партії - всього 0,5%,
  • 3,3% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 19,4% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,6% - відмовилися відповідати на питання,
  • 14,7% - сказали, що не будуть голосувати на виборах

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найбільш близькі до можливих результатами виборів), то КМІС отримав наступні результати:

  • 28% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,7% - за партію "Опозиційна платформа - За єизнь",
  • 16,2% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 8% - за партію "Батьківщина",
  • 4,7% - за партію "Сила і Честь",
  • 4,7% - за Партію Шарія",
  • 4,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 3,8% - за партію "Голос",
  • 2,9% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
  • 2,3% - за партію "Свобода",
  • 1,6% - за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% - за партію "Самопоміч",
  • 0,7% - за партію "Національний корпус",
  • за інші партії - в цілому 0,8%

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями КМІС призводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, раніше соціологи оприлюднили новий рейтинг: на дострокових виборах у Раду проходять чотири партії.

вибори опитування партія президент парламент соціологія
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