10:51  28 червня
В Україні за добу виявили понад 900 нових випадків коронавіруса
15:46  28 червня
Більше сотні населених пунктів на Прикарпатті залишаються під водою
10:18  28 червня
Ситуація в ООС: троє українських військових отримали поранення, один загинув
UA | RU
UA | RU
28 червня 2020, 12:42 3

В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату вже в цьому році

28 червня 2020, 12:42 3
Читайте также на русском языке
Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч
Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще у цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, згідно з попереднього графіка підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня до 6,5 тисяч гривень.

Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут населення - головний показник нашої ефективності", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, станом на сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 гривень.

Раніше підвищити зарплату медикам з вересня обіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Володимир Зеленський зарплати гроші бюджет финансы
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »