В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату вже в цьому році
Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч
Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч
Президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще у цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, згідно з попереднього графіка підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня до 6,5 тисяч гривень.
Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут населення - головний показник нашої ефективності", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, станом на сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 гривень.
Раніше підвищити зарплату медикам з вересня обіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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