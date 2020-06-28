В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату вже в цьому році

Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч

Спочатку до 5 тисяч гривень, а потім і до 6 тисяч

Фото: з відкритих джерел

Президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще у цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Так, згідно з попереднього графіка підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня до 6,5 тисяч гривень. Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут населення - головний показник нашої ефективності", - зауважив Зеленський. Нагадаємо, станом на сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 гривень. Раніше підвищити зарплату медикам з вересня обіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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