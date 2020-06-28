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28 червня 2020, 16:16 5

Зеленський у привітанні до Дня конституції забув про два регіони

28 червня 2020, 16:16 5
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На думку президента, в Україні 25 регіонів, а не 27
На думку президента, в Україні 25 регіонів, а не 27
Фото: скріншот відео
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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців з нагоди Дня Конституції помилився, перераховуючи кількість регіонів України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео-звернення президента.

Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких – двадцять п'ять", - заявив президент.

Зазначимо, що відповідно до статті 133 Конституції в адміністративному відношенні територія України включає 27 регіонів – 24 області, Автономну Республіку Крим та два міста, що мають спеціальний статус – Київ і Севастополь.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який дозволить ОДА залучити додаткові фінанси на ремонт доріг місцевого значення.

свято Володимир Зеленський Херсон президент привітання
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