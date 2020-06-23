Президенту не довіряють 50% українців: соціологи оприлюднили нові рейтинги

Баланс довіри Зеленському похитнувся

Баланс довіри Зеленському похитнувся

Фото: з відкритих джерел

За рік з моменту обрання президента України Володимира Зеленського істотно знизився баланс довіри: з позитивних +34,1% він опустився до негативних -8,9%.

Як передає RegioNews, про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. А. Яременка Ольга Балакірєва.

Ситуація почалася змінюватися в січні і як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні виміри в травні і червні показали зміну цього балансу і зараз баланс довіри негативний", - сказала Балакірєва.

Виходячи з результатів дослідження, на сьогоднішній день Володимиру Зеленському повністю довіряють лише 13% опитаних, швидше довіряють - 28,3%. У той же час, швидше не довіряють - 25,4% і повністю не довіряють - 24,8% респондентів.

Таким чином, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", - зазначила Балакірєва.

Крім цього, дослідження показало, що негативний баланс довіри і у таких інституцій, як уряд і парламент.

Ще гірша ситуація з довірою Кабінету Міністрів України баланс довіри -54,3%, Верховній Раді -55,4%", - повідомила Балакірєва.

Згідно з опитуванням, негативний баланс довіри у Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) -62,8%, прокуратури -61%, Державного бюро розслідувань (ДБР) -58% Національного банку -44,6%, Національної поліції -42,8%, Служби безпеки України (СБУ) -34,1%.

В той час як баланс довіри у Збройних сил України (ЗСУ) позитивний - 32,4%.

Наголошується, що похибка вибірки становить 1,1 - 1,9%. Всього було опитано 3037 осіб.

Раніше повідомлялося, що рейтинг президента Зеленського впавши нижче 40%.