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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 16:41 5

Большинство украинцев не одобряет действия Зеленского - опрос

29 июня 2020, 16:41 5
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Опрос был проведен с 20 по 23 июня
Опрос был проведен с 20 по 23 июня
Фото: Офис президента
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В июне 38% опрошенных украинцев одобряли действия и заявления президента Владимира Зеленского, тогда как 45% - не одобряли.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает RegioNews.

Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - говорится в сообщении.

В КМИС добавили, что разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 пунктов.

При этом действия Верховной Рады одобряют 21% украинцев (22% в мае) 62% - не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентных пунктов", - сообщают социологи.

Напомним, ранее Рейтинг президента Зеленского рухнул ниже 40%.

За год с момента избрания у президента Украины Владимира Зеленского существенно снизился баланс доверия: с позитивных +34,1% он опустился до негативных -8,9%.

Владимир Зеленский рейтинг опрос Верховная Рада президент
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