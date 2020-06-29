Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені
Сьогодні, 29 травня Україна отримає повітряним шляхом технічні засоби для ліквідації наслідків лиха та гуманітарний вантаж для населення уражених повенями районів.
Про це під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі, передає RegioNews.
Допомога надана в рамках механізму ЄС із цивільного захисту для боротьби з наслідками руйнівної повені.
Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів", - повідомив Уйварі.
25 червня Україна направила Євросоюзу запит на допомогу в подоланні наслідків повені до Координаційного центру ЄС з надзвичайних ситуації, у якому сформувала перелік необхідних матеріалів та спеціального обладнання.
Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.