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Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 15:56 12

Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені

29 червня 2020, 15:56 12
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Літак для доставки допомоги надав Уряд Італії
Літак для доставки допомоги надав Уряд Італії
Фото: ДСНС
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Сьогодні, 29 травня Україна отримає повітряним шляхом технічні засоби для ліквідації наслідків лиха та гуманітарний вантаж для населення уражених повенями районів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі, передає RegioNews.

Допомога надана в рамках механізму ЄС із цивільного захисту для боротьби з наслідками руйнівної повені.

Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів", - повідомив Уйварі.

25 червня Україна направила Євросоюзу запит на допомогу в подоланні наслідків повені до Координаційного центру ЄС з надзвичайних ситуації, у якому сформувала перелік необхідних матеріалів та спеціального обладнання.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

Євросоюз допомога Повінь Україна Стихія
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