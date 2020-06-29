Повінь на заході України: 70 населених пунктів досі підтоплено

Всього з початку паводку було підтоплено 14 456 будинків

Всього з початку паводку було підтоплено 14 456 будинків

Фото: ДСНС

Станом на 29 червня у чотирьох областях Західної України залишаються підтопленими 70 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях залишаються підтопленими 550 будинків, 1898 присадибних ділянок, ще у 831 помешканні затоплено підвали.

Крім того, зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкоджено 582 км автодоріг та 220 мостів.

Всього внаслідок негоди загинуло 3 особи, усі в Івано-Франківській області.

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та відселено з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 м куб. води (з початку робіт – 183 тис. 244 м куб); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25315 л)", - йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чоловік та 291 одиниць техніки.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.