10:31  29 червня
Кількість хворих COVID-19 знизилась, зафіксовано 646 нових випадків
15:46  28 червня
Більше сотні населених пунктів на Прикарпатті залишаються під водою
12:06  29 червня
Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 11:08 13

Повінь на заході України: 70 населених пунктів досі підтоплено

29 червня 2020, 11:08 13
Читайте также на русском языке
Всього з початку паводку було підтоплено 14 456 будинків
Всього з початку паводку було підтоплено 14 456 будинків
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Станом на 29 червня у чотирьох областях Західної України залишаються підтопленими 70 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях залишаються підтопленими 550 будинків, 1898 присадибних ділянок, ще у 831 помешканні затоплено підвали.

Крім того, зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкоджено 582 км автодоріг та 220 мостів.

Всього внаслідок негоди загинуло 3 особи, усі в Івано-Франківській області.

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та відселено з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 м куб. води (з початку робіт – 183 тис. 244 м куб); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25315 л)", - йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чоловік та 291 одиниць техніки.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

негода міст ДСНС Стихія Повінь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На столичних Позняках нова біда: горіла житлова багатоповерхівка
28 червня 2020, 18:25
Шмигаль: через повені в Україні постраждали 250 населених пунктів
28 червня 2020, 17:19
Більше сотні населених пунктів на Прикарпатті залишаються під водою
28 червня 2020, 15:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »