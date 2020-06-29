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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 14:47 17

На Львівщині злива підтопила чотири санаторії та зруйнувала дорогу

29 червня 2020, 14:47 17
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Фото: ДСНС
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У курортному місті Моршин Львівської області дощові води підтопили підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

28 червня о 22:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Моршин внаслідок проходження грози (сильний дощ, злива) відбулося підтоплення підвалів 5-ти об’єктів - 4 санаторно-готельних комплексів та Палацу культури", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місці події працювали рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин. Вони відкачали 142 куб.м води з підвалів трьох санаторно-готельних комплексів.

У Палаці культури та одному з готелів рівень води впав самостійно.

Також у Львівській області через негоду зазнала руйнувань дорога Східниця – Орів. Зі сторони села Орів, поблизу гори Цюхів Діл відбулися зсуви, дорога перестала проїзною.

Рятувальники попереджають, що пересуватися нею небезпечно.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

дороги Львівщина ДСНС Стихія Повінь
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