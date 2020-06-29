Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения

Самолет для доставки помощи предоставило Правительство Италии

Самолет для доставки помощи предоставило Правительство Италии

Фото: ГСЧС

Сегодня, 29 мая Украина получит воздушным путем технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных наводнениями районов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, передает RegioNews.

Помощь оказана в рамках механизма ЕС по гражданской защите для борьбы с последствиями разрушительного наводнения.

Сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов", - сообщил Уйвари.

25 июня Украина направила Евросоюзу запрос о помощи в преодолении последствий наводнения, в котором сформировала перечень необходимых материалов и специального оборудования.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.