10:31  29 июня
Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев
15:56  29 июня
Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения
12:06  29 июня
Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 15:56 13

Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения

29 июня 2020, 15:56 13
Читайте також українською мовою
Самолет для доставки помощи предоставило Правительство Италии
Самолет для доставки помощи предоставило Правительство Италии
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 29 мая Украина получит воздушным путем технические средства для ликвидации последствий бедствия и гуманитарный груз для населения пораженных наводнениями районов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, людских ресурсов, гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Балаш Уйвари, передает RegioNews.

Помощь оказана в рамках механизма ЕС по гражданской защите для борьбы с последствиями разрушительного наводнения.

Сегодня самолет, который был предоставлен правительством Италии, доставит в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензиновые пилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения. В течение выходных дней Швеция объявила о намерении направить в Украину противопаводковые барьеры, шланги для откачки воды и технических экспертов", - сообщил Уйвари.

25 июня Украина направила Евросоюзу запрос о помощи в преодолении последствий наводнения, в котором сформировала перечень необходимых материалов и специального оборудования.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

Евросоюз помощь Наводнение Украина Стихия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Львовщине ливень подтопил четыре санатория и разрушил дорогу
29 июня 2020, 14:47
Наводнение на западе Украины: 70 населенных пунктов до сих пор подтоплены
29 июня 2020, 11:08
Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев
29 июня 2020, 10:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »