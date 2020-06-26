Денис Шмигаль розповів про деталі призначення Шкарлета

За словами прем`єра, кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду мінстра освіти висунули ректори вишів

За словами прем`єра, кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду мінстра освіти висунули ректори вишів

Глава уряду запевнив, що у справі з призначенням Сергія Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".

Про призначення Сергія Шкарлета в.о.міністра освіти і науки Денис Шмигаль розповів у інтерв`ю ВВС News Україна, пише RegioNews.

Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки", - пояснив Денис Шмигаль.

Прем`єр додав, що у Шкарлета є добре і ясне бачення роботи і менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом.

На питання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів:

Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Водночас Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, вчора, 25 червня незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Шкарлет відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн.

Незгодні з призначенням Шкарлета народні депутати зареєстрували в раді законопроект, за яким особи, в наукових роботах яких офіційно знайшли плагіат, не будуть допускатися до посад в уряді та до державної служби.