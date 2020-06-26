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26 июня 2020, 21:15 8

Денис Шмигаль рассказал о деталях назначения Шкарлета

26 июня 2020, 21:15 8
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По словам премьера, кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования выдвинули ректоры вузов
По словам премьера, кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования выдвинули ректоры вузов
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Глава правительства заверил, что в деле с назначением Сергея Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам".

О назначении Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки Денис Шмигаль рассказал в интервью BBC News Украина, пишет RegioNews.

Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор относительно общей философии и стратегии развития образования и науки", - пояснил Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что у Шкарлета есть хорошее и ясное видение работы и менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрание ведущих ректоров давало ему во время встречи с президентом.

На вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, глава правительства ответил:

Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

В то же Время Денис Шмигаль не смог ответить, как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о. министра.

Парламент уже собирается уходить на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм на посту", - пояснил премьер.

Напомним, вчера, 25 июня несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошное авто стоимостью свыше 1,6 млн грн.

Несогласные с назначением Шкарлета народные депутаты зарегистрировали в раде законопроект, по которому лица, в научных работах которых официально нашли плагиат, не будут допускаться к должностям в правительстве и государственной службы.

назначение премьер Денис Шмыгаль Минобразования министр образования Сергей Шкарлет
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