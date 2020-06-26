Денис Шмигаль рассказал о деталях назначения Шкарлета

По словам премьера, кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования выдвинули ректоры вузов

По словам премьера, кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования выдвинули ректоры вузов

Глава правительства заверил, что в деле с назначением Сергея Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам".

О назначении Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки Денис Шмигаль рассказал в интервью BBC News Украина, пишет RegioNews.

Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор относительно общей философии и стратегии развития образования и науки", - пояснил Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что у Шкарлета есть хорошее и ясное видение работы и менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрание ведущих ректоров давало ему во время встречи с президентом.

На вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, глава правительства ответил:

Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

В то же Время Денис Шмигаль не смог ответить, как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о. министра.

Парламент уже собирается уходить на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм на посту", - пояснил премьер.

Напомним, вчера, 25 июня несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошное авто стоимостью свыше 1,6 млн грн.

Несогласные с назначением Шкарлета народные депутаты зарегистрировали в раде законопроект, по которому лица, в научных работах которых официально нашли плагиат, не будут допускаться к должностям в правительстве и государственной службы.