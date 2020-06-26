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26 червня 2020, 19:21 5

НАБУ відкрило справу проти керівника "Укрпошти"

26 червня 2020, 19:21 5
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Підозрюють, що за два роки "Укрпошта" отримала мільярд гривень незаконного прибутку

Про це пише RegioNews з посиланням на НАБУ.

У заяві йдеться про можливих зловживаннях і хабарництві при здійсненні міжнародних поштових відправлень та завищені тарифи на такі послуги. Як говорить заявник, за 2 роки "Укрпошта" отримала незаконний прибуток у розмірі 1 млрд гривень", - сказано в повідомленні.

Спочатку НАБУ відмовився відкрити справу, але суд зобов'язав бюро почати розслідування.

НАБУ виконало рішення суду, відповідні дані внесено до ЄРДР", - повідомили у відомстві.

Як відомо, у травні в НАБУ звернувся заявник, який просив почати розслідування відносно посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) і керівництва Укрпошти за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, "Укрпочта" хоче продати Головпоштамт на Хрещатику за 1 мільярд гривень

НАБУ прибуток тарифи кримінальна справа Укрпошта
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