НАБУ відкрило справу проти керівника "Укрпошти"
Підозрюють, що за два роки "Укрпошта" отримала мільярд гривень незаконного прибутку
Про це пише RegioNews з посиланням на НАБУ.
У заяві йдеться про можливих зловживаннях і хабарництві при здійсненні міжнародних поштових відправлень та завищені тарифи на такі послуги. Як говорить заявник, за 2 роки "Укрпошта" отримала незаконний прибуток у розмірі 1 млрд гривень", - сказано в повідомленні.
Спочатку НАБУ відмовився відкрити справу, але суд зобов'язав бюро почати розслідування.
НАБУ виконало рішення суду, відповідні дані внесено до ЄРДР", - повідомили у відомстві.
Як відомо, у травні в НАБУ звернувся заявник, який просив почати розслідування відносно посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) і керівництва Укрпошти за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, "Укрпочта" хоче продати Головпоштамт на Хрещатику за 1 мільярд гривень