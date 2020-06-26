НАБУ відкрило справу проти керівника "Укрпошти"

Справу проти Смілянського відкрили через завищені тарифи на міжнародні поштові відправлення

Справу проти Смілянського відкрили через завищені тарифи на міжнародні поштові відправлення

Підозрюють, що за два роки "Укрпошта" отримала мільярд гривень незаконного прибутку

Про це пише RegioNews з посиланням на НАБУ.

У заяві йдеться про можливих зловживаннях і хабарництві при здійсненні міжнародних поштових відправлень та завищені тарифи на такі послуги. Як говорить заявник, за 2 роки "Укрпошта" отримала незаконний прибуток у розмірі 1 млрд гривень", - сказано в повідомленні.

Спочатку НАБУ відмовився відкрити справу, але суд зобов'язав бюро почати розслідування.

НАБУ виконало рішення суду, відповідні дані внесено до ЄРДР", - повідомили у відомстві.

Як відомо, у травні в НАБУ звернувся заявник, який просив почати розслідування відносно посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) і керівництва Укрпошти за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, "Укрпочта" хоче продати Головпоштамт на Хрещатику за 1 мільярд гривень