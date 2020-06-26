Колишньому главі Генштабу Замані повідомили підозру в держзраді

Слідство встановило, що начальник Генштабу упродовж 2012-2014 років здійснював цілеспрямоване зниження обороноздатності України під прикриттям "реформування” ЗСУ

Слідство встановило, що начальник Генштабу упродовж 2012-2014 років здійснював цілеспрямоване зниження обороноздатності України під прикриттям "реформування” ЗСУ

Колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України Володимиру Замані повідомили про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні державної зради

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозрюваний діяв у співучасті з колишнім президентом України та двома колишніми міністрами оборони України. Ці особи навмисно скорочували чисельність армії, розформовували окремі військові частини та підрозділи, змінювали їхні місця дислокації тощо.

Зокрема злочинні дії вчинялися на території Криму, що допомогло Росії анексувати півострів.

Колишньому начальнику Генштабу згідно з ч. 1 ст. 111 ККУ загрожує від 12 до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Довідка:

Володимир Замана був керівником Генерального Штабу ЗСУ з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. Від 22 лютого до червня 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.

Екс-керівника генштабу затримали 25 лютого 2019 року, а вже 24 травня того ж року Київський апеляційний суд змінив йому запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов’язання.

Замана балотувався в першій п’ятірці партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора кваліфікує поїздку нардепів ОПЗЖ в Росію як держзраду