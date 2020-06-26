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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 червня 2020, 17:16 2

На Закарпатті викрили нелегальний видобуток гравію на понад 6,6 мільйонів гривень

26 червня 2020, 17:16 2
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Служба безпеки України викрила в Ужгородському районі незаконне видобування гравійно-піщаної суміші під виглядом створення штучного озера у водоохоронній зоні річки Уж.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, нелегальні роботи організував представник місцевої комерційної структури. Видобуток корисних копалин він здійснював без дозвільних документів на шести земельних ділянках загальною площею понад 10 га. В подальшому фігурант реалізовував суміш комерсантам на території регіону.

Інженерно-екологічна експертиза засвідчила факт видобутку 8 тисяч кубометрів копалин. Протиправна діяльність фігуранта завдала державі збитків на суму понад 6,6 млн грн.

В ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, задіяні на нелегальних роботах. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно, що належить фігуранту.

Наразі організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 червня на Житомирщині викрили підпільний гранітний кар`єр

СБУ кримінальна справа Ужгород Закарпаття річка гравій
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