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26 июня 2020, 19:21 4

НАБУ открыло дело против руководителя "Укрпочты"

26 июня 2020, 19:21 4
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Подозревают, что за два года "Укрпочта" получила миллиард гривен незаконной прибыли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАБУ.

В заявлении речь идет о возможных злоупотреблениях и взяточничестве при осуществлении международных почтовых отправлений и завышенных тарифах на такие услуги. Как говорит заявитель, за 2 года "Укрпочта" получила незаконную прибыль в размере 1 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Сначала НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.

НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР", - сообщили в ведомстве.

Как известно, в мае в НАБУ обратился заявитель, который просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства Укрпочты по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Напомним, "Укрпочта" хочет продать Главпочтамт на Крещатике за 1 миллиард гривен

НАБУ прибыль тарифы уголовное дело Укрпочта
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