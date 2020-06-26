У Дніпрі викрили виробництво сумнівних антисептиків на мільйони гривень

Зловмисники закуповували контрафактний спирт в інших регіонах України, а потім розбавляли до допустимого "градусу" при виготовленні антисептику

Зловмисники закуповували контрафактний спирт в інших регіонах України, а потім розбавляли до допустимого "градусу" при виготовленні антисептику

У Дніпрі Служба безпеки України припинила підпільне виробництво спиртового дистиляту, який використовувався для виробництва неліцензованих антисептиків сумнівної якості.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередньою версією слідства, незаконний бізнес організували п’ятеро мешканців обласного центру.

Підпільний цех із виготовлення спиртового дистиляту вони облаштували у промисловому районі міста. Зловмисники закуповували контрафактний спирт в інших регіонах України, а потім розбавляли до допустимого "градусу" при виготовленні антисептику. Низькоякісний спирт звозили в одне із сіл області для підпільного виготовлення антисептичних засобів без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Нелегальна лінія працювала понад три місяці та виготовляла 10 тисяч флаконів щомісяця орієнтовною вартістю майже 1,3 млн грн. На "контрафакт" організатори оформлювали підроблені свідоцтва про якість. Продукцію, вироблену кустарним способом, зловмисники реалізовували через інтернет на сайтах приватних оголошень та в одній із відомих аптечних мереж області.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці вилучили понад 3 тонни спиртової суміші, 5 тонн хімічних речовин, які можуть використовуватись при виготовленні антисептичних засобів, виробниче обладнання та пакувальну тару. Вартість вилученого спиртового концентрату за мінімальними оцінками становить понад 1,2 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх клієнтів зловмисників, тривають заходи для вилучення кустарного антисептику із продажу з аптечної мережі.

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