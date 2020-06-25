Экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство
Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, пишет RegioNews.
Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: прибывать по первому требованию к следователю, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Срок действия обязанностей - до 19 августа включительно.
Напомним, по данным НАБУ, эксминистр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, несмотря на то, что один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.
19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении эксминистру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн.
12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.