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25 июня 2020, 19:24 4

Экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство

25 июня 2020, 19:24 4
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ВАКС избрал меру пресечения эксминистру инфраструктуры
ВАКС избрал меру пресечения эксминистру инфраструктуры
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Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, пишет RegioNews.

Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: прибывать по первому требованию к следователю, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 19 августа включительно.

Напомним, по данным НАБУ, эксминистр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, несмотря на то, что один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.

19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении эксминистру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн.

12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.

суд ВАКС министр уголовное дело Мининфраструктуры Владимир Омелян
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