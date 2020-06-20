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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 15:47 2

Поліція з наступного тижня почне посилені перевірки транспорту та кафе

20 червня 2020, 15:47 2
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Силовики вже виявили 703 порушення
Фото: Нацполіція
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З наступного тижня правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання громадянами карантинних обмежень.

Таке рішення було прийняте в ході селекторної наради в Офісі президента, передає RegioNews.

На наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За словами президента Зеленського, у разі недотримання карантину, заклади повинні нести відповідальність.

Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", - сказав Зеленський.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, силовики вже провели 2,5 тис. перевірок громадського транспорту і виявили 703 порушення. Було накладено штрафів майже на 2 млн грн.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що планує вирушити у Львівську та Закарпатську області. Він хоче вивчити ситуацію в обох регіонах та вислухати пропозиції місцевої влади.

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Нагадаємо, 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

Володимир Зеленський карантин Офіс президента Арсен Аваков поліція перевірки
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