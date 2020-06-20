У Харкові спалили автомобіль відомої блогерки

Зловмисника поліція вже затримала

Зловмисника поліція вже затримала

Фото: Нацполіція

В ніч на 20 червня у Харкові спалили автомобіль блогерки, чемпіонки України з фітнес-бікіні та учасниці телепроєкту "Супермама" Тетяни Коряк.

Про це вона написала в Instagram, передає RegioNews.

Авто Коряк підпалили вночі на проспекті Перемоги, полум'я також пошкодило сусіднє авто.

За словами постраждалої, чоловік, який підпалив авто, сам обгорів і в найближчому саду знайшли його одяг. Він також загубив мобільний телефон.

Його швидко затримали, за інформацією Нацполіції, ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Пожежу вдалося ліквідували лише близько 4 години ранку.

Наразі поліція з'ясовує обставини злочину, відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Затриманому загрожує ув'язнення від 3 до 10 років.

Нагадаємо, 29 травня на Прикарпатті підпалили одразу чотири магазини.