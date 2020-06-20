За добу в Україні 841 випадок COVID-19, кількість нових хворих дещо знизилась

Упродовж доби від COVID-19 померли ще 9 осіб

Упродовж доби від COVID-19 померли ще 9 осіб

Фото: flickr

20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання. Упродовж доби одужали ще 373 пацієнти.

Усього захворювання підтверджено у 2636 дітей та 5950 медиків. Госпіталізації потребували 9947 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 345 пацієнти. 25 878 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3630 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Волинська обл. — 1743 (548 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1036 (776 одужали);

Донецька обл. — 355 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1229 (633 одужали);

Закарпатська обл. — 2069 (842 одужали);

Запорізька обл. — 551 (391 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1981 (1071 одужав);

м. Київ — 4252 (1391 одужали);

Київська обл. — 2174 (1053 одужали);

Кіровоградська обл. — 612 (508 одужали);

Луганська обл. — 72 (53 одужали);

Львівська обл. — 3679 (668 одужали);

Миколаївська обл. — 349 (265 одужали);

Одеська обл. — 1232 (551 одужали);

Полтавська обл. — 290 (262 одужали);

Рівненська обл. — 2776 (1500 одужали);

Сумська обл. — 252 (178 одужали);

Тернопільська обл. — 1643 (1054 одужали);

Харківська обл. — 1779 (837 одужали);

Херсонська обл. — 185 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 612 (477 одужали);

Черкаська обл. — 592 (392 одужали);

Чернівецька обл. — 4268 (1534 одужали);

Чернігівська обл. — 467 (112 одужали).

Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, в Україні 19 червня зафіксовано 34 984 хворих коронавірусом, за останню добу виявили 921 інфікованого.