Уряд виділив кошти медикам, що працюють із хворими на COVID-19
Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно із якою, з 1 вересня по 31 грудня 2020 року медики, які борються з COVID-19, будуть отримувати доплати до заробітної плати.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.
Лікарі будуть отримувати доплату в розмірі 70% до посадового окладу, а фахівці з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей - в розмірі 50% мінімальної зарплати.
Крім того, для молодших медсестер передбачені доплати у розмірі 25% мінімальної зарплати.
Ми плануємо здійснити це підвищення з 1 вересня цього року. Це найменше, що ми могли зробити вже цього року. Також ми будемо підвищувати мінімальну заробітну плату, тобто відповідно будуть збільшуватися і виплати лікарям також", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Окрім підвищення зарплат для медиків, Уряд планує змінити тарифи, за якими відбувається лікування.
Мається на увазі, що держава буде витрачати більше коштів на пацієнтів і лікарям не треба буде економити на лікуванні українців", – сказав Шмигаль.
Сумарно у 2020 році на доплати медикам планують виділити фінансування в майже 8 млрд гривень.
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