Шмигаль: Україна на порозі нової хвилі коронавірусу

В Україні відбулося чергове загострення ситуації з COVID-19

В Україні відбулося чергове загострення ситуації з COVID-19

Фото: КМУ

Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19, а громадяни легковажно ставляться до карантину.

Пр це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Уряду, передає RegioNews.

Він також додав, що коронавірус - це не вигадана річ, а реальна загроза, яка ходить поруч.

Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової або першої, або другої хвилі - як хочете можна це назвати - хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний - це соціальна дистанція, дезінфекція, масочний режим, дотримання всіх правил", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що у пятницю зафіксували черговий антирекорд - майже тисяча нових хворих за добу. Також в країні вже дві області, де наповненість профільних лікарень хворими на коронавірус понад 50%.

Не можна нехтувати цими речами, не дивлячись на те, що літо, сонце, коронавірус стійкий до температури, до ультрафіолету і обирає собі нових і нових жертв", - додав Шмигаль.

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