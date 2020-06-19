13:20  19 червня
Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
16:38  19 червня
Єрмака і Ляшка оштрафували за порушення карантину
19:35  19 червня
Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 17:03 12

Шмигаль: Україна на порозі нової хвилі коронавірусу

19 червня 2020, 17:03 12
Читайте также на русском языке
В Україні відбулося чергове загострення ситуації з COVID-19
В Україні відбулося чергове загострення ситуації з COVID-19
Фото: КМУ
Читайте также
на русском языке

Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19, а громадяни легковажно ставляться до карантину.

Пр це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Уряду, передає RegioNews.

Він також додав, що коронавірус - це не вигадана річ, а реальна загроза, яка ходить поруч.

Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової або першої, або другої хвилі - як хочете можна це назвати - хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний - це соціальна дистанція, дезінфекція, масочний режим, дотримання всіх правил", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що у пятницю зафіксували черговий антирекорд - майже тисяча нових хворих за добу. Також в країні вже дві області, де наповненість профільних лікарень хворими на коронавірус понад 50%.

Не можна нехтувати цими речами, не дивлячись на те, що літо, сонце, коронавірус стійкий до температури, до ультрафіолету і обирає собі нових і нових жертв", - додав Шмигаль.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину

коронавірус Кабмін Деніс Шмигаль епідемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Національній академії СБУ зафіксували спалах коронавірусу
19 червня 2020, 16:20
Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеження
19 червня 2020, 15:44
Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці – Кабмін
19 червня 2020, 15:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »