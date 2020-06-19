Ляшко попри протести призначив нового санітарного лікаря Житомирської області

Раніше його не впустили до приміщення обласного лабораторного центру

Раніше його не впустили до приміщення обласного лабораторного центру

Фото: zhitomir-online

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко звільнив санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова і представив нового в.о. санітарного лікаря області.

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