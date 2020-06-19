Ляшко попри протести призначив нового санітарного лікаря Житомирської області
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко звільнив санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова і представив нового в.о. санітарного лікаря області.
Про це повідомляє місцеве видання Житомир-Онлайн, передає RegioNews.
Ним став Олександр Зарицький, який раніше був керівником КП "Обласний центр громадського здоров'я".
Наказ про його призначення № 29-0 МОЗ опублікувало ще 15 червня цього року. Того ж дня Віктор Ляшко видав розпорядження № 43 про уповноваження Зарицького на здійснення повноважень Головного державного санітарного лікаря Житомирської області.
Також Головний санлікар України Віктор Ляшко подякував за багаторічну працю Зіновію Парамонову.
Нагадаємо, 7 травня мер Житомира заявив про вимогу звільнити головного санлікаря області Зиновія Парамонова.
Згодом працівники Житомирського лабцентру вимагали залишити на посаді звільненого директора. 19 червня у Житомирі головного санлікаря не впустили до лабораторного центру.