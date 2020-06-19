Вакарчук придумав новий спосіб, як позбутися депутатського мандату

18 червня Верховна Рада не дозволила йому припинити депутатські повноваження

18 червня Верховна Рада не дозволила йому припинити депутатські повноваження

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Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради, передає RegioNews.

Повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - сказав Разумков.

Згодом Вакарчук пояснив своє рішення у Facebook. За словами нардепа, оскільки 18 червня Верховна Рада не підтримала постанову про припинення його депутатських повноважень, у нього залишається лише один спосіб позбутися мандату законним шляхом.

Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав Вакарчук.

Він також поскаржився, що Рада не залишила йому іншого виходу, тому такий крок вимушений.

Такий спосіб складання депутатського мандату – вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність", - зазначив Вакарчук.

Також він додав, що замість нього в парламент зайде наступний по списку кандидат в депутати.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.