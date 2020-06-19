13:20  19 червня
Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
09:29  19 червня
Ляшко: близько 6 тисяч українських медиків інфіковані COVID-19
12:07  19 червня
Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 13:54 26

Вакарчук придумав новий спосіб, як позбутися депутатського мандату

19 червня 2020, 13:54 26
Читайте также на русском языке
18 червня Верховна Рада не дозволила йому припинити депутатські повноваження
18 червня Верховна Рада не дозволила йому припинити депутатські повноваження
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Святослав Вакарчук вирішив вийти із фракції "Голос".

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради, передає RegioNews.

Повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - сказав Разумков.

Згодом Вакарчук пояснив своє рішення у Facebook. За словами нардепа, оскільки 18 червня Верховна Рада не підтримала постанову про припинення його депутатських повноважень, у нього залишається лише один спосіб позбутися мандату законним шляхом.

Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав Вакарчук.

Він також поскаржився, що Рада не залишила йому іншого виходу, тому такий крок вимушений.

Такий спосіб складання депутатського мандату – вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність", - зазначив Вакарчук.

Також він додав, що замість нього в парламент зайде наступний по списку кандидат в депутати.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

Святослав Вакарчук Верховна Рада Голос фракція депутат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля
19 червня 2020, 12:07
В Україні запровадять індексацію аліментів
18 червня 2020, 21:52
"Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду
18 червня 2020, 20:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »