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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 13:54 26

Вакарчук придумал новый способ, как избавиться от депутатского мандата

19 июня 2020, 13:54 26
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Фото: скриншот видео
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Народный депутат Святослав Вакарчук решил выйти из фракции "Голос".

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Рады, передает RegioNews.

Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава из состава депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал Разумков.

Впоследствии Вакарчук объяснил свое решение в Facebook. По словам нардепа, поскольку 18 июня Верховная Рада не поддержала постановление о прекращении его депутатских полномочий, у него остается только один способ избавиться от мандата законным путем.

Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал Вакарчук.

Он также пожаловался, что Рада не оставила ему другого выхода, поэтому такой шаг вынужденный.

Такой способ сложения депутатского мандата - вынужденная и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность", - отметил Вакарчук.

Также он добавил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

Святослав Вакарчук Верховная Рада Голос фракция депутат
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