Вакарчук придумал новый способ, как избавиться от депутатского мандата
Народный депутат Святослав Вакарчук решил выйти из фракции "Голос".
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Рады, передает RegioNews.
Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава из состава депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал Разумков.
Впоследствии Вакарчук объяснил свое решение в Facebook. По словам нардепа, поскольку 18 июня Верховная Рада не поддержала постановление о прекращении его депутатских полномочий, у него остается только один способ избавиться от мандата законным путем.
Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал Вакарчук.
Он также пожаловался, что Рада не оставила ему другого выхода, поэтому такой шаг вынужденный.
Такой способ сложения депутатского мандата - вынужденная и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность", - отметил Вакарчук.
Также он добавил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты.
Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.
18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.