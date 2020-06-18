МОЗ прорахував 81 сценарій розвитку пандемії коронавіруса в Україні

На думку головного санітарного лікаря, причиною зростання хворих є ослаблення карантину, а не збільшення тестувань

На думку головного санітарного лікаря, причиною зростання хворих є ослаблення карантину, а не збільшення тестувань

Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в МОЗ зробили чітку модель і прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавіруса.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

Ретроспективно вибрали зараз три найбільш оптимістичних сценаріїв, які враховують саме сезонність, літній час. Оскільки тільки на Схід Європа вибивається із сезонності. Ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність по коронавірусній хворобі", - заявив він.

За словами Ляшка, якщо українці будуть продовжувати дотримуватися правил адаптивного карантину - є 4 варіанти розвитку подій.

"Ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність коронавірусної хвороби чи ні, і у нас є "чорний", "жовтий", "зелений" сценарій", - зазначив він.

За його словами, за "чорним" сценарієм, якби в березні не ввели карантин, то без карантинних заходів до кінця року в країні було б 145 тисяч померлих людей.

"Якщо сезонність буде 100% нульова, тобто, влітку не повинні реєструватися випадки, тоді у нас повинне бути не більше 1000 померлих", - повідомив Ляшко.

Заступник голови МОЗ підкреслив, що в Україні вже від коронавіруса померли 966 осіб.

Останнім часом ми даємо істотний приріст, якій більше загальносвітового. Причиною такого зростання є початок ослаблення карантину, а не збільшення тестувань", - упевнений він.

За словами Ляшка, це сталося, так як заробив метрополітен та інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садки. Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почалося збільшуватися кількість хворих.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 18 червня в країні вже 34 063 хворих коронавірусом, за добу зафіксували 829 нових випадків. Внаслідок хвороби в цілому померли 966 осіб, з них 23 за останню добу.