Ляшко: близько 6 тисяч українських медиків інфіковані COVID-19

Щодо цих випадків проводяться епідрозслідування

Щодо цих випадків проводяться епідрозслідування

Фото: з відкритих джерел

В Україні на сьогодні налічується майже 6 тисяч випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед медичного персоналу. Всі випадки зареєстровані і щодо всіх проводяться розслідування.

Як передає RegioNews, про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телепрограми "Право на владу".

За його словами, це напевно перший спалах епідемії, коли влада не приховує жодного випадку інфікування медичного працівника.

Попередня статистика, коли працювали різні міжнародні проєкти спрямовані на ліквідацію внутрішньолікарняних інфекцій ніколи не показували реальну статистику. У нас щороку реєструвалося до 4 тисяч хвороб саме серед медпрацівників, пов'язаних з наданням медичної допомоги саме в лікарні. Сьогодні ми маємо майже 6 тисяч інфікованих (коронавірусом, - ред.) медпрацівників", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що всі ці випадки зареєстровані і щодо всіх проводяться епідрозслідування. За його словами, їм будуть здійснені оплати, як за професійне захворювання, якщо буде підтверджений факт інфікування на робочому місці. У разі настання летального результату, їх сім'ям будуть виплачені по 1,5 млн гривень.

Крім того Ляшко зазначив, що причина тенденції до збільшення хворих коронавірусом - пом'якшення карантину. Зокрема, громадяни не виконують встановлені обмеження в місцях, яким уряд дозволив роботу, але з умовою дотримання чітких правил.

"Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків. Це одномоментний процес, який показує, що у нас зростання все ж пов'язані з відсутністю жорстких карантинних обмежень. Питання можна розглянути з двох площин. Перше – це суб'єкти, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватися, є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створено умови. Міський та приміський транспорт - вимоги не дотримуються. Тому й відбувається таке зростання", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Степанов пообіцяв підвищити зарплати медикам з вересня.

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