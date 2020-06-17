16:15  17 червня
Україна відновлює роботу пунктів пропуску на кордоні із Білоруссю та Росією
15:53  17 червня
Шмигаль доручив провести аудит витрат фонду боротьби з COVID-19
17:04  17 червня
Уряд схвалив порядок повернення коштів за скасування пробного ЗНО
UA | RU
UA | RU
17 червня 2020, 20:55 4

Потрійна ДТП на Житомирщині: є жертви

17 червня 2020, 20:55 4
Читайте также на русском языке
Через порушення правил дорожнього руху зіткнулися дві вантажівки і легковик
Через порушення правил дорожнього руху зіткнулися дві вантажівки і легковик
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 18:00 на 208 км автошляху Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський, в селі Рея Бердичівського району Житомирської області.

Про це повідомляє ВК ГУНП у Житомирській області, пише Regionews.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2106, 62-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку м. Житомира, зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом для надання переваги в русі пішоходам.

У цей час позаду у попутному напрямку рухався автомобіль MAN під керуванням 51-річного киянина, який здійснив зіткнення з ВАЗом.

Після того з автомобілем MAN зіткнулась вантажівка Renault з напівпричепом, що рухалась позаду та за кермом якої перебував 53-річний житель м. Вінниці.

У результаті ДТП водій Renault отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ оприлюднили фото того, як засуджена за ДТП з шістьма жертвами Олена Зайцева засмагає у дворі колонії

ДТП поліція загиблі авто Житомирська область жертва
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На акції під Офісом президента затримали 15 осіб
17 червня 2020, 18:19
Кабмін заборонив фурам заїжджати до міст в денний час
17 червня 2020, 17:23
Засуджена за ДТП з шістьма жертвами Олена Зайцева засмагає у дворі колонії
17 червня 2020, 15:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Всі публікації »
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Олена Монова
Всі блоги »