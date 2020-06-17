Потрійна ДТП на Житомирщині: є жертви

Через порушення правил дорожнього руху зіткнулися дві вантажівки і легковик

Через порушення правил дорожнього руху зіткнулися дві вантажівки і легковик

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 18:00 на 208 км автошляху Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський, в селі Рея Бердичівського району Житомирської області.

Про це повідомляє ВК ГУНП у Житомирській області, пише Regionews.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2106, 62-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку м. Житомира, зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом для надання переваги в русі пішоходам.

У цей час позаду у попутному напрямку рухався автомобіль MAN під керуванням 51-річного киянина, який здійснив зіткнення з ВАЗом.

Після того з автомобілем MAN зіткнулась вантажівка Renault з напівпричепом, що рухалась позаду та за кермом якої перебував 53-річний житель м. Вінниці.

У результаті ДТП водій Renault отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події.

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