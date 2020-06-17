Уряд пропонує парламенту призначити Сергія Шкарлета міністром освіти

Відповідний проект постанови сьогодні зареєстрований на сайті парламенту

Відповідний проект постанови сьогодні зареєстрований на сайті парламенту

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Довідка:

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. З травня 2010 року ректор Чернігівського національного технологічного університету. Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2017 року за роботу "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

Як повідомлялося раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що політсила поки що не визначилася остаточно, чи підтримуватиме кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

Президент Володимир Зеленський попередньо зустрічався з Сергієм Шкарлетом під час робочого візиту на Чернігівщину.