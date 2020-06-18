Зеленский призвал поддержать Шкарлета на должность министра образования
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа" попросил народных депутатов поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.
Об этом в Telegram сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сообщил Качура.
По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент рассмотрит вопрос о назначении Шкарлета на пленарном заседании сегодня после перерыва, который завершится в 12:30.
Поступил пакет документов кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сказал Разумков во время заседания Совета.
Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.