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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 11:53 15

Зеленский призвал поддержать Шкарлета на должность министра образования

18 июня 2020, 11:53 15
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Сегодня депутаты должны рассмотреть его кандидатуру
Сегодня депутаты должны рассмотреть его кандидатуру
Фото: скриншот видео
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Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа" попросил народных депутатов поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сообщил Качура.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент рассмотрит вопрос о назначении Шкарлета на пленарном заседании сегодня после перерыва, который завершится в 12:30.

Поступил пакет документов кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сказал Разумков во время заседания Совета.

Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Владимир Зеленский Сергей Шкарлет министр образования Слуга народа Верховная Рада
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